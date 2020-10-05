Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:57   5 Октября 2020
Политика

Лидер США обсудил с госсекретарем нацбезопасность из госпиталя

Лидер США обсудил с госсекретарем нацбезопасность из госпиталя

Президент США Дональд Трамп провел совещание по национальной безопасности, несмотря на госпитализацию из-за COVID-19. Такое заявление сделал на брифинге госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Интерфакс".

Дональд Трамп лечится от COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида. Госсекретарь США рассказал, что смог подробно побеседовать с главой государства. По словам Помпео, Трамп пообщался со всеми членами команды нацбезопасности. На вопрос о возможных враждебных провокациях Помпео ответил, что США готовы. Разговор был хорошим, американский президент был в "прекрасном настроении", заявил госсекретарь. Детали беседы раскрыты не были.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #совещание из больницы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров