Лидер США обсудил с госсекретарем нацбезопасность из госпиталя

Президент США Дональд Трамп провел совещание по национальной безопасности, несмотря на госпитализацию из-за COVID-19. Такое заявление сделал на брифинге госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Интерфакс".

Дональд Трамп лечится от COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида. Госсекретарь США рассказал, что смог подробно побеседовать с главой государства. По словам Помпео, Трамп пообщался со всеми членами команды нацбезопасности. На вопрос о возможных враждебных провокациях Помпео ответил, что США готовы. Разговор был хорошим, американский президент был в "прекрасном настроении", заявил госсекретарь. Детали беседы раскрыты не были.