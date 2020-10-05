Названы последствия для экономики России в случае второй волны COVID-19

В Совете Федерации не исключили повторное закрытие границ и сокращение количества полетов из-за нового витка пандемии. Об этом сообщил первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента, сенатор Валерий Рязанский.

В Совете Федерации не исключают повторное закрытие границ Об этом заявил Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.https://t.co/NniPQLYVxH pic.twitter.com/khEI3D82Ey — Вести Туризм: информационное агентство (@travelvesti) October 5, 2020

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки число заболевших новой инфекцией выросло на 10 888 человек, 117 пациентов скончались.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — передают слова Рязанского РИА Новости.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» исключил негативные последствия для российской экономики в связи с растущей динамикой COVID-19.

«Если вдруг, предположим, опять можно будет перемещаться только внутри РФ и то с ограничениями, то я бы, наверное, не говорил, что это как-то отрицательным образом дополнительно скажется на экономике. Потому что, опять же, границы до сих пор еще закрыты», — выразил мнение экономист.

Как отметил Шабанов, Россия еще не успела восстановиться после первой волны коронавируса. По этой причине вероятные ограничительные меры не добавят новых экономических проблем, но при этом не позволят ускорить темпы восстановления.

«Грубо говоря, нам нечего терять, по большому счету. Все, что мы могли, мы “потеряли” еще в первой волне. Но сказать, разумеется, что это как-то положительным образом скажется на экономике, что она будет быстрее восстанавливаться, более быстрыми темпами, либо что-то еще из этой серии, об этом тоже, безусловно, говорить не приходится», — полагает собеседник агентства.

Кроме того, сенатор Валерий Рязанский обратил внимание на то, что некоторые государства уже принимают ограничительные меры, в частности в Израиле объявили о государственном карантине. Однако, по словам сенатора, режима всеобщей самоизоляции в России «повторно вводиться не будет», поскольку в стране изменились условия.

«Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал Рязанский.

Впрочем, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019 уже объявил, что не планирует закрывать границы и ограничивать авиасообщение. Об этом штаб рассказал в разговоре с РИА Новости.

В конце августа президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что пик экономических проблем в стране пройден. Он выразил надежду, что в следующем году экономика восстановится.

«Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что зарубежные эксперты предрекли падение экономики в России на уровне 8,5% ВВП, однако отечественные специалисты ожидают меньший урон — 5-6%. Путин сравнил эти показатели с США, где экономический спад составил 9,5%.