Сообщения о сокрытии Трампом коронавируса назвали спекуляцией

Президент США Дональд Трамп решил скрыть от общественности положительный результат первого теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет газета The Wall Street Journal.

По информации журналистов, Трамп получил положительный результат экспресс-теста еще в четверг, 1 октября. Однако он не сообщил об этом и отправился давать интервью репортерам Fox News. Тогда президент объявил, что COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

Официально о заражении Трамп объявил через несколько часов, ночью 2 октября. Более того, по данным источников газеты, президент попросил одного из советников не разглашать результаты теста.

«Не говори никому», — попросил президент.

По правилам Белого дома, сотрудники сдают более точный тест, если экспресс-вариант показал наличие заболевания.

SAVE OUR SECOND AMENDMENT. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что подобные публикации в СМИ говорят о низком уровне политической дискуссии в США. Он также допустил, что болезнь Трампа может являться выдумкой пиарщиков.

«Мы не можем ничего сказать. Тема муссируется во многих изданиях, такие издания как CNN, Fox News, New York , у них как будто есть шар стеклянный. Некоторые политтехнологии, например, из университета Хопкинса считают, что это была фейковая новость, что он не заболел, а сделал это, чтобы его пожалели. <...> Здесь будет столько спекуляций! Либералы будут обвинять Трампа, консерваторы всячески выгораживать. Мы видим, в какой бардак превратилась политическая дискуссия в Америке. Это же ниже желтой прессы», — сказал политолог.

В американской прессе действительно участились публикации на фоне заражения главы государства. Накануне журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал в соцсетях, что в первые часы после того, как Трамп узнал о своем диагнозе, он якобы заваливал помощников вопросами о смерти. Ссылаясь на источники среди республиканцев, Шерман сообщил, что президент раз за разом уточнял, не умрет ли он от коронавируса.

Позже издание Nation.Ik. сообщило, что Трамп высказывал недовольство заявлениями прессы о состоянии его здоровья. Как утверждает источник, президент назвал преувеличенным и утрированным описания своего состояния, опубликованные со ссылкой на знакомого с его самочувствием Марка Медоуза.

«Консипирологические теории выводят нас на один неутешительный факт: политический истеблишмент в Америке в грош не ставит общественное мнение. Они готовы манипулировать, лгать, изворачиваться. Они делают все для достижения целей. Это нечто новое, и это недостойно такой великой страны, как США», — резюмировал американист.

WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Трамп сообщил о найденном у себя и супруги Меланьи коронавирусе 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. При этом Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. На прямой вопрос об этом, он лаконично ответил: «Нет».

Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в легкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось: появились кашель и температура. Президента перевезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида, однако официально объявили, что это сделано из мер предосторожности. Но даже госпитализация не помешала Трампу встретиться с избирателями: он покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников из окна автомобиля. Кортеж Трампа проехал по улице мимо небольшой толпы по перекрытому проспекту. Салон президент не покидал и после круга почета вернулся.

Новость о болезни Трампа перед выборами вызвала в американском обществе резонанс. Противники действующего главы Белого дома припомнили ему легкомысленные фразы о пандемии, пренебрежительное отношение к ношению маски, а также проведение агитационных митингов. Впрочем, как ранее рассказал «Политике Сегодня» американист Константин Блохин, критической потери электората Трамп не увидит.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. На сегодняшний день лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.