Американские журналисты рассказали о "ядовитом захватчике" России

Обозреватели США назвали борщевик главным "ядовитым пришельцем", захватившим РФ. Материал под названием "Ядовитый пришелец захватывает Россию" появился на страницах издания New York Times.

По мнению автора материала, родиной борщевика является Кавказ. Растение было специально завезено в другие регионы России, чтобы кормить скот. Однако выяснилось, что оно влияет на вкус молока и от него отказались. В 1980-е ситуация вышла из-под контроля, ядовитое растение распространялось очень активно.

"Это исключительно высокое растение с ядовитым соком, способным вызвать ожоги третьей степени и слепоту", — отмечает автор публикации, российский обозреватель Мария Антонова.

Большой минус неконтролируемых зарослей ядовитого растения в том, что оно способно выбрасывать большое количество семян, вытесняя с полей другие культурные виды. По данным обозревателя, каждый год борщевик расширяет площадь своего покрытия на 10%, сейчас он уже на подступах к Москве. Также журналист New York Times считает, что ядовитое растение не воспринимают в РФ, как угрозу.

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова несколько лет работали над проектом экологичной технологии борьбы с борщевиком, который стартовал в 2019 году. Как пишет телеканал "360", цель проекта — уничтожение растения-агрессора вручную с помощью сельхозтехники.