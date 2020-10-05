Выплаты малообеспеченным семьям могут увеличить в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила повысить выплаты семьям с низким доходом. Об этом стало известно из материала РИА Новости.

Инициатива Матвиенко предусматривает внесение поправки в бюджет 2021 года. Сенатор предлагает увеличить выплаты для нуждающихся российских семей с детьми.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступал с требованием разработать четкие меры поддержки для данной части населения России. Дополнительная помощь будет осуществляться семьям с доходом ниже прожиточного минимума региона.