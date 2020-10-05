Михеев оценил «фантомные боли» России имперского толка

Для будущего развития России гораздо полезнее принять ее имперский статус и заняться продвижением соответствующей идеологии. Такое мнение в эфире телепередачи «Михеев. Итоги» высказал политолог Сергей Михеев, обсуждая главные темы минувшей недели.

В частности, политолог коснулся дискуссии вокруг статуса России, которая возобновилась на фоне обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что России пора наконец определиться с тем, кем она сама себя считает: торговым предприятием, специализирующимся на производстве оружия или вакцин, или империей, которая несет ответственность за происходящее на постсоветском пространстве.

Сергей Михеев согласился с Кареном Шахназаровым, подчеркнув, что России пора избавится от навязанного ей комплекса неполноценности.

Вопрос о статусе России, по его словам, возник после распада Советского Союза, когда Москва взяла курс на так называемый цивилизованный мир. Однако позже выяснилось, он таковым не являлся. Именно в это время в результате стремления России в «цивилизованный мир» и появился миф о несамодостаточности нашей страны.

«Этот комплекс складывается из мысли о том, что нам надо найти способ и предложить себя мировому Западу, цивилизованному миру. И этот вопрос о статусе империи или торгового предприятия, кстати, актуален и для большой части молодых людей», — подчеркнул Михеев, слова которого приводит телеканал «Царьград».

Политолог считает, что у российской молодежи каша в головах. И это необходимо понимать тем людям, которые работают с идеологией.

«Ведь если мы про деньги, тогда и нет смысла держать такую большую страну. Именно с точки зрения бизнеса, зачем нам, к примеру, Калининградская область?», — привел политолог пример размышлений извращенно мыслящей части общества.

В заключение Михеев подчеркнул, что отказывается негативно воспринимать так называемые «фантомные боли» России по поводу ее имперского статуса.