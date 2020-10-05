Звезду фильмов Спайка Ли убили в США

Афроамериканского актера Томаса Джеффресона Берда неизвестные застрелили в Атланте. О его смерти сообщил режиссер Спайк Ли.

Берд прославился благодаря ролям в фильмах "Садись в автобус", "Девушка №6", "Его игра", "Замороченные", "Лето в Ред Хук", "Сладкая кровь Иисуса" и "Чирак", пишет РЕН ТВ.

"С грустью сообщаю об убийстве нашего любимого брата Томаса Джеффресона Берда прошлой ночью в Атланте", — написал в соцсетях Спайк Ли.

Согласно информации СМИ, полицейские обнаружили 70-летнего мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. В итоге он скончался на месте. Полиция в настоящее время разыскивает убийцу актера.