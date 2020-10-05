Оперштаб назвал количество новых пациентов с COVID-19 в России за сутки

Российские медики обнаружили 10 888 новых пациентов с COVID-19 за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах России, уточнили в оперштабе. Известно, что у 26,3% пациентов симптомы заболевания не наблюдались. Также в оперативном штабе отметили, что врачи за сутки выписали 3181 россиянина ввиду полного излечения от COVID-19.

Работники медицинской и педагогической сфер, а также сотрудники правоохранительных органов первыми получат российскую вакцину от коронавируса, передает Regnum сообщение главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.