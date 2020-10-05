10:50 5 Октября 2020Общество
Клишас заявил о переходе на удаленный режим работы
Член Совета Федерации Андрей Клишас перешел на удаленный режим работы. Об этом сенатор рассказал журналистам РИА Новости лично. Поводом для изменения формата деятельности послужила повышенная температура, которая наблюдается у политика.
Клишас отметил, что сданные тесты не подтвердили у него коронавирусную инфекцию нового типа.
Сегодня оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что сотрудники медицинских учреждений страны за последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев COVID-19.