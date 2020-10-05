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10:40   5 Октября 2020
Происшествия

Сын экс-губернатора Фургала Антон задержан

Сын экс-губернатора Фургала Антон задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона, передает Пятый канал.

Органы правопорядка привлекли к ответственности сына Фургала Антона в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Как сообщает Пятый канал, речь идет о нарушении установленного порядка организации либо проведения мероприятия.

Правоохранители проводят ряд следственных мероприятий по предварительной информации о призывах к несанкционированным митингам. Согласно имеющимся данным, задержанный организовывал протесты и участвовал в создании общественного резонанса.

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Автор: Руслан Неглинный
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