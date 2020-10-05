Шойгу поздравил работников и преподавателей Минобороны с Днем учителя

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов и наставников российского военного ведомства с Днем учителя. Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте министерства.

В поздравлении Шойгу отметил, что быть педагогом — это нелегкий и ответственный труд. Учителя должны постоянно развиваться, балансируя между лучшими традициями отечественного образования и современными технологиями, не забывая при этом заботиться о воспитанниках.

Кроме того, педагог должен уметь в увлекательной и доходчивой форме разъяснить сложный учебный материал, а также заложить у своих учеников фундаментальные базовые ценности, без которых невозможно стать достойным человеком.

Вдохновенная работа педагогов и наставников Минобороны помогает воспитанникам, курсантам и слушателям получать разносторонние знания, развивать свои способности и учиться решать сложные задачи, добавил в заключение министр.