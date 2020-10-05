Сенатор Рязанский допустил повторное закрытие границ России из-за COVID-19

Власти России рассматривают закрытие границ страны с другими государствами из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил сенатор Валерий Рязанский в комментарии РИА Новости.

Правительство страны готовит новый перечень профилактических мер по нераспространению коронавирусной инфекции, отметил член Совфеда РФ в беседе с журналистом. По словам сенатора, пожилых россиян, вероятнее всего, ожидает запрет на выход из дома без острой необходимости. В то же время, для остальных категорий россиян требования в связи с COVID-19 будут не такими строгими, добавил Рязанский.

Российские врачи зафиксировали 10,8 тыс. новых случаев коронавируса за минувшие сутки, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Всего 1,2 млн россиян получили положительный результат теста на COVID-19 с начала текущего года.