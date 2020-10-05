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10:32   5 Октября 2020
Общество

Администрация Москвы может усилить меры против коронавируса

Администрация Москвы может усилить меры против коронавируса

Мэрия Москвы прорабатывает несколько версий по усилению мер против пандемии коронавирусной инфекции в городе, сообщает издание "Ведомости".

Говорить о том, чтобы вновь ввести в городе режим пропусков пока преждевременно, пишет издание со ссылкой на слова представителя столичной администрации. Сейчас основная задача специалистов состоит в том, чтобы определить динамику распространения пневмонии и скорректировать принятые ранее решения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники останутся на каникулах в период с 5 по 18 октября. Также он обязал местных работодателей перевести 30% сотрудников на удаленную работу.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #коронавирус #COVID-19

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