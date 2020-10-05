Администрация Москвы может усилить меры против коронавируса

Мэрия Москвы прорабатывает несколько версий по усилению мер против пандемии коронавирусной инфекции в городе, сообщает издание "Ведомости".

Говорить о том, чтобы вновь ввести в городе режим пропусков пока преждевременно, пишет издание со ссылкой на слова представителя столичной администрации. Сейчас основная задача специалистов состоит в том, чтобы определить динамику распространения пневмонии и скорректировать принятые ранее решения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники останутся на каникулах в период с 5 по 18 октября. Также он обязал местных работодателей перевести 30% сотрудников на удаленную работу.