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10:24   5 Октября 2020
Политика

Спасатели справились с пятью очагами пожаров в Луганской области

Спасатели справились с пятью очагами пожаров в Луганской области

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) к утру 4 октября локализовали пять из шести очагов пожаров в Луганской области. Об этом сообщило издание "Украина.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Затронутая огнем территория составила около 20 тысяч гектаров. Местные жители эвакуированы из опасной зоны. Украинский премьер-министр заявил, что пожар привел к уничтожению порядка 400 домов.

Воздушные силы ГСЧС сбросили более тысячи тонн воды с начала операции по ликвидации лесных пожаров в Луганской области. Количество возгораний, зафиксированных в лесных массивах, превысило 145.

Национальная полиция Украины начала расследование лесных пожаров в Луганской области, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #пожар

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