Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:17   5 Октября 2020
Общество

Власти Москвы сообщили об утверждении стандарта лечения больных COVID-19

Власти Москвы сообщили об утверждении стандарта лечения больных COVID-19

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт стационарного лечения пациентов с коронавирусом в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В комитет по борьбе с инфекцией, основанный в апреле этого года, вошли внештатные медики департамента здравоохранения Москвы и главврачи больниц, определенных под размещение коронавирусных больных. За время распространения вируса специалисты накопили достаточно знаний для выработки единого эффективного стандарта для лечения пациентов с COVID-19, указано в сообщении.

"За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность", — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди всех подходов к лечению, вошедших в стандарт, есть применение как различных препаратов, так и технологии барокамер, гелия и плазмы переболевших коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#медики #пандемия #стационар #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров