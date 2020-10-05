Власти Москвы сообщили об утверждении стандарта лечения больных COVID-19

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт стационарного лечения пациентов с коронавирусом в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В комитет по борьбе с инфекцией, основанный в апреле этого года, вошли внештатные медики департамента здравоохранения Москвы и главврачи больниц, определенных под размещение коронавирусных больных. За время распространения вируса специалисты накопили достаточно знаний для выработки единого эффективного стандарта для лечения пациентов с COVID-19, указано в сообщении.

"За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность", — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди всех подходов к лечению, вошедших в стандарт, есть применение как различных препаратов, так и технологии барокамер, гелия и плазмы переболевших коронавирусом.