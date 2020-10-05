Армия Азербайджана выпустила четыре тяжелых снаряда по Степанакерту

Азербайджанские военные устроили артиллерийский обстрел города Степанакерта, расположенного в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) НКР.

По данным дипмиссии, азербайджанская армия открыла огонь по Степанакерту рано утром, выпустив по городу четыре тяжелых снаряда. Столица НКР также была подвергнута ракетному обстрелу трижды за минувшее воскресенье.

27 сентября власти Армении, Азербайджана и НКР ввели в своих странах военное положение в связи с обострением многолетнего конфликта Баку и Еревана, связанного с Карабахом. Россия призвала противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь.