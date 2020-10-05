Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:49   5 Октября 2020
Общество

Переболевшие коронавирусом могут вновь попасть в зону риска через полгода

Переболевшие коронавирусом могут вновь попасть в зону риска через полгода

Российский вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что переболевшие COVID-19 могут вновь заразиться коронавирусом через шесть месяцев, передает URA.RU.

Иммунитет к коронавирусу у перенесших инфекцию граждан может сохраняться до полугода. Как пишет URA.RU, вирусолог назвал сроки возможного повторного заражения COVID-19.

"Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет", — сказал Чепурнов в беседе с URA.RU.

Наблюдения за переболевшими коронавирусом пациентами показывают, что количество антител в организме граждан значительно снижается со временем. По словам вирусолога, к пятому-шестому месяцу после заболевания клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#риск #коронавирус #вирусолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров