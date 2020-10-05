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9:37   5 Октября 2020
Политика

Токио оскорбился интернет-ресурсом КНР о принадлежности спорных островов

Токио оскорбился интернет-ресурсом КНР о принадлежности спорных островов

Правительство Японии направило протест Китаю за создание интернет-сайта, посвященного островам Сенкаку, на котором указали принадлежность территории к Китаю. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции.

Представитель отметил, что власти направили по дипломатическим каналам протест с требованием удалить сайт. Острова являются исконно японской территорией согласно международным правам и исторически, добавил Като.

Споры вокруг островов Сенкаку между КНР и Японией ужесточились в сентябре 2012 года. Япония заявила о покупке территории островов у частных лиц. После в Китае прошли антияпонские акции с погромами. Сейчас японские корабли постоянно курсируют около островов и делают демонстративные заходы в прибрежную зону.

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Автор: Яна Либерман
#япония #китай #сенкаку

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