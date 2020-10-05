9:19 5 Октября 2020Общество
Глава Омской области заболел COVID-19
Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба Буркова на его странице в Instagram.
Александр Бурков сдал тест на коронавирусную инфекцию перед мероприятием с участием глав других регионов. Как пишет губернатор в своем Instagram, результат оказался неожиданным. Врачи подтвердили коронавирус у главы Омской области.
"Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат", — написал Бурков.
Глава области обратился к своим подписчикам и жителям региона с призывом соблюдать необходимые эпидемиологические предписания. Формат запланированных мероприятий с участием Буркова временно изменен.