Ракова сообщила о 913 новых выздоровевших после коронавируса

Еще 913 жителей Москвы выздоровели после коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество москвичей, у которых ранее был диагностирован COVID-19, а теперь они вылечились и чувствуют себя хорошо, достигло 253 944. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.