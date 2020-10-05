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9:10   5 Октября 2020
Общество

Ракова сообщила о 913 новых выздоровевших после коронавируса

Ракова сообщила о 913 новых выздоровевших после коронавируса

Еще 913 жителей Москвы выздоровели после коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество москвичей, у которых ранее был диагностирован COVID-19, а теперь они вылечились и чувствуют себя хорошо, достигло 253 944. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ракова #коронавирус #выздоровели

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