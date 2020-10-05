Новый проект бюджета предусматривает увеличение финансирования регионов РФ

Проект российского бюджета 2021-2023 годов предусматривает подпитку экономик субъектов страны. Финансирование некоторых нацпроектов будет увеличено, передает "Парламентская газета".

В рамках проекта "Здравоохранение" дополнительные деньги получит клинический диспансер в Рязани и пока недостроенный онкологический диспансер в Саратове. Кроме того, в нацпроекте "Образование" вливания из бюджета будут повышены почти на 4 млрд рублей. Средства уйдут на строительство двух гимназий в Подмосковье. Также в областных школах будут сформированны дополнительные места. На эти цели планируют выделить на 70,4 млрд рублей больше, чем обычно.

Больше средств поступит и на проведение разработок в рамках проекта "Наука". Деньги пойдут на строительство научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. И, наконец, увеличится финансирование нацпроекта "Культура". Более солидными станут траты на реконструкцию региональных и муниципальных детских школ искусств.