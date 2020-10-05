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8:49   5 Октября 2020
Армия

Ту-95МС успешно выполнил пуски ракет по наземным целям на учениях в Коми

Ту-95МС успешно выполнил пуски ракет по наземным целям на учениях в Коми

Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ показал успешные результаты на учениях в Коми. Информацию об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

Ракетоносец в ходе учений совершал пуски крылатых ракет по наземным целям. Все из них точно попали в заданные мишени, уточнили в ведомстве.

Результаты учений были зафиксированы средствами объективного контроля. Кроме этого экипаж ракетоносца осуществил дозаправку в воздухе и успешно отработал задачи патрулирования на заданной территории. Экипаж дальней авиации провел в небе более восьми часов.

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Автор: Яна Либерман
#учения #коми #минобороны рф #ту-95мс

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