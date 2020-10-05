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8:37   5 Октября 2020
Политика

Наблюдатели МПА СНГ подвели итоги парламентских выборов в Киргизии

Наблюдатели МПА СНГ подвели итоги парламентских выборов в Киргизии

Выборы в парламент Киргизии прошли в конкурентной среде, о чем свидетельствуют их итоги. Так считает член миссии наблюдателей от МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совфеда РФ Фарит Мухаметшин, передает ТАСС.

Мухаметшин отметил, что парламентские выборы в республике были организованы на высоком уровне конкуренции. Он обратил внимание на первые десять партий в списке, за которые активно голосовали избиратели. По словам наблюдателя, каждая из партий получила поддержку местных жителей.

Координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Мухтар Ерман поддержал своего коллегу. Он добавил, что организация и сам процесс выборов полностью отвечали национальному, суверенному законодательству Киргизии и международным стандартам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#киргизия #наблюдатели #выборы в парламент

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