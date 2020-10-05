Беглов поздравил педагогов Санкт-Петербурга с Днем учителя

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к педагогам Северной столицы, чтобы поздравить их с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 5 октября. Поздравление губернатора города опубликовано на сайте Смольного.

Александр Беглов напомнил, что весной образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, петербургские учителя смогли продемонстрировать свой профессионализм, а также помогли школьникам достойно закончить учебный год в тяжелый период времени.

"Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу. Она требует от вас быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем", — отметил он.

Школы в Санкт-Петербурге продолжают работать при строгом соблюдении санитарных правил, подчеркнул градоначальник. Беглов попросил педагогов, школьников и их родителей заботиться друг о друге и проявлять внимательность.