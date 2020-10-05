Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП

Минюст не станет повышать штрафы в новом КоАП и откажется от ряда норм. Речь идет о штрафах за отказ от вакцинации, пишут "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно информации источника, Минюст принял решение не повышать штрафы за административные нарушения. Предполагается только повышение минимального штрафа со 100 до 500 рублей.

Эту информацию подтвердил член рабочей группы при правительстве, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. С его слов, также предусмотрено уменьшение применения такой санкции, как административный арест. Исключенные из списка нормы будут заменены на обязательные работы.

Также Вяткин отметил, что из-за пандемии коронавируса сместились сроки принятия нового КоАП. В настоящее время документ дорабатывается, после чего его внесут на рассмотрение в правительство РФ.