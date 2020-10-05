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7:48   5 Октября 2020
Политика

Белорусское телевидение дало новое обозначение для Украины

Белорусское телевидение дало новое обозначение для Украины

Государственные белорусские телеканалы используют новые геотитры для обозначения Украины, Литвы и Польши в своих сюжетах. Об этом сообщили "Белновости", передает REGNUM.

Согласно новым обозначениям белорусского телевидения, Украина получила название "бывшая УССР". В то же время Польша стала "бывшей Польской Народной Республикой", а Литву называют "бывшая Советская Республика Литва". При этом Польша пользовалась соответствующим обозначением с 1947 по 1989 год. Тогда она придерживалась коммунистического направления.

Российский политолог Богдан Беспалько в своем Telegram-канале написал, что Киеву не следует останавливаться и дать обозначение городам в соответствии с их названиями на начало XX века.

Вероятной причиной изменение обозначения для этих государств белорусскими телеканалами может быть связано с недавним заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина, Польша и Литва причастны к протестам в Минске.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #польша #белоруссия #литва #Обозначение

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