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7:29   5 Октября 2020
Политика

Помпео: Вашингтон готов к любым провокациям на фоне заболевания Трампа

Помпео: Вашингтон готов к любым провокациям на фоне заболевания Трампа

Власти США готовы к любым провокациям на фоне выявления у президента Дональда Трампа коронавирусной инфекции. Позицией американской администрации поделился госсекретарь Майк Помпео во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

Он сообщил, что Вашингтон полностью готов к любым потенциальным атакам и провокациям со стороны враждебных государств. По его словам, об угрозе ранее были осведомлены Госдеп США и американские дипломаты. Все они готовы к отражению подобных нападений, целью которых является намеренное использование состояния Трампа ради собственной выгоды.

"Сегодня днем я беседовал с генералом Милли (главой Комитета начальников штабов американских ВС — Прим. ред.). Все готовы", — добавил Помпео.

Об обнаружении нового типа коронавируса у главы Белого дома и его супруги стало известно 2 октября. Вероятно, президент "подхватил" инфекцию от своей помощницы Хоуп Хикс, которая накануне получила положительный результат теста на COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #помпео #коронавирус

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