Китай пожелал всем больным COVID-19 американцам лечение, как у Трампа

Китай надеется, что все американские пациенты с коронавирусом получат аналогичное лечение, что и президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделала представитель китайского МИД Хуа Чуньин в соцсети Twitter.

Она напомнила, что накануне США заявили о 47 тыс. случаев коронавируса, из которых 600 закончились летально. Чуньин выразила надежду, что все американские больные будут окружены врачебной заботой и получат самое лучшее лечение.

"Опечалена этими тяжелыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же "самое лучшее" лечение и заботу, какую получает президент", — отметила она.

Глава Белого дома Дональд Трамп в пятницу был доставлен в больницу. Результат его теста на коронавирус оказался положительным.