Байден не исключает перенос дебатов с Трампом после его заражения COVID-19

Кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден готов перенести дату проведения следующих теледебатов с главой Белого дома Дональдом Трампом, у которого выявили COVID-19, заявила в эфире ABC представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд.

Дебаты должны провести в намеченную дату, однако это зависит от разных факторов, в первую очередь, от состояния здоровья действующего президента Дональда Трампа, подчеркнула Бедингфилд.

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — отметила она.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся во вторник в Кливленде (штат Огайо). Вторые дебаты претендентов на президентский пост запланированы на 15 октября в Майами (штат Флорида). Выборы президента США намечены на 3 ноября.