Опрос выявил число готовых к вакцинации от коронавируса россиян

Прививку от коронавируса хотели бы сделать 23% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Единой России", оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что 23% участников опроса готовы к вакцинации от коронавируса. Оставшиеся 73% признались, что еще не решились на такой шаг. Еще четыре процента опрошенных заявили, что уже перенесли инфекцию и не нуждаются в прививке. Добровольной вакцинацию от коронавируса хотели бы видеть 93% респондентов. За обязательный характер процедуры проголосовали семь процентов.

Российскую вакцину предпочли 24% россиян, а препарат иностранного производства хотели бы получить всего 13%. Однако 63% заявили, что для них в приоритете эффективность вакцины, а не ее происхождение.