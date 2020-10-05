СМИ сообщили о сокрытии Трампом результатов теста на COVID-19

Расширенный тест на коронавирус делают исключительно при первом положительном результате экспресс-диагностики. Это является доказательством того, что президент США Дональд Трамп решил скрыть результат своего первичного обследования.

Американский лидер знал, что уже болен коронавирусной инфекцией, однако все равно пошел на интервью в Fox News, пишет газета Wall Street Journal. Во время эфира президент сообщил о положительном тесте у своей советницы. При этом он умолчал о результате своего обследования.

Как пишут журналисты издания, Трамп договорился с одним из своих коллег о не разглашении диагноза. Об инфицировании президент сообщил 2 октября в своем Twitter, на следующий день его госпитализировали. Сейчас глава государства работает из медицинского центра.