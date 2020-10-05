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5:53   5 Октября 2020
Экономика

Эксперт Петропольский назвал риски при переводе зарплаты по номеру телефона

Эксперт Петропольский назвал риски при переводе зарплаты по номеру телефона

Существует три варианта основных рисков при переводе работодателем заработной платы на номер телефона, к которому привязан расчетный счет. Их перечислил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, пишет агентство "Прайм".

Смена номера телефона и отключение от всех платежей грозит потерей денег, так как в этом случае процесс передачи денежных средств автоматически прекращается, сообщил Алексей Петропольский.

Если банк, к которому был привязан телефон, обанкротился, или же человек решил закрыть в нем расчетный счет, тогда при отправке работодателем денег, они либо вернутся ему обратно, либо "зависнут" на закрытом расчетном счете, пояснил эксперт.

Злоумышленники могут перехватить сообщения в различных мессенджерах и воспользоваться полученными данными в корыстных целях, отметил специалист.

"Мошенники приходят с паспортом, якобы вашим, и по копии делают симку или ее дубликат, получая тем самым доступ ко всем сообщениям и звонкам на ваш мобильный телефон", — сообщил он.

Мошенникам для того, чтобы получить в этом случае все зарплаты, которые привязаны к телефонной карте и счетам, нужно максимум 15 минут, заключил юрист.

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Автор: Борис Нестеров
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