Эксперт Петропольский назвал риски при переводе зарплаты по номеру телефона

Существует три варианта основных рисков при переводе работодателем заработной платы на номер телефона, к которому привязан расчетный счет. Их перечислил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, пишет агентство "Прайм".

Смена номера телефона и отключение от всех платежей грозит потерей денег, так как в этом случае процесс передачи денежных средств автоматически прекращается, сообщил Алексей Петропольский.

Если банк, к которому был привязан телефон, обанкротился, или же человек решил закрыть в нем расчетный счет, тогда при отправке работодателем денег, они либо вернутся ему обратно, либо "зависнут" на закрытом расчетном счете, пояснил эксперт.

Злоумышленники могут перехватить сообщения в различных мессенджерах и воспользоваться полученными данными в корыстных целях, отметил специалист.

"Мошенники приходят с паспортом, якобы вашим, и по копии делают симку или ее дубликат, получая тем самым доступ ко всем сообщениям и звонкам на ваш мобильный телефон", — сообщил он.

Мошенникам для того, чтобы получить в этом случае все зарплаты, которые привязаны к телефонной карте и счетам, нужно максимум 15 минут, заключил юрист.