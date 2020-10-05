Военные из России проведут наблюдательный полет над Данией

Российский наблюдательный полет над Данией будет произведен в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление сделал глава российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает "Красная звезда".

Полет будет произведен с аэродрома открытого неба Ольборг. Он стартует 5 октября и завершится 9 октября. Российские специалисты будут выполнять наблюдательный полет на самолете Ту-154М-ЛК-1.

Действия российской стороны будут произведены в соответствии с реализацией ДОН. Площадь наблюдения составит порядка 12 тысяч квадратных метров.