Ученые с Урала создали уникальное противовирусное средство

Разработано гибридное соединение, имеющее как противовирусные, так антиоксидантные свойства. Его синтезировали ученые Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. Исследование опубликовали в Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Авторы материала утверждают, что это соединение позволит в существенной степени облегчить терапию вирусных заболеваний, а также предотвратить их осложнение.

Уральским ученым удалось соединить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. При этом аналогов подобных соединений еще не существует.

"При синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает", — пояснила доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

За основу этих исследований были взяты данные комплексного антиоксидантного скрининга, которые дали возможность определить, какова точная роль того или иного вещества в кислородном обмене.

Авторы соединения отметили, что провести эти исследования им удалось благодаря сотрудничеству с учеными Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.