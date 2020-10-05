Врач из больницы Трампа раскритиковал президента за поездку к сторонникам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ненадолго покинул медицинское учреждение, чтобы встретиться со своими сторонниками. Поступок американского лидера является безответственным, по мнению врача Джеймса Филлипса. Об этом он написал в Twitter.

Доктор Джеймс Филлипс работает в больнице, где глава Белого дома проходит лечение. Дональд Трамп покинул стены медицинского учреждения для приветствия сторонников. Кортеж американского лидера проехал мимо небольшой толпы его сторонников, а после вернулся в больницу. Президент США не выходил из автомобиля. Он был в защитной маске вместе с другими людьми, которые тоже надели средства защиты.

"Президентский внедорожник не только не пуленепробиваемый, но и герметично защищен от любого химического воздействия", — написал врач.

Риск распространения коронавирусной инфекции внутри машины так же высок, как и без соблюдения медицинских требований, по словам доктора. Он заявил, что поступок Трампа является безответственным.