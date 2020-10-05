Пушков назвал бездарным памятник Горбачеву в немецком Дессау-Рослау

Открытый в Германии памятник Михаилу Горбачеву выглядит нелепо, считает российский сенатор Алексей Пушков. Скульптура была создана на пожертвования жителей Дессау-Рослау, а ее автором является Бернд Гебель.

Открытие памятника состоялось в немецком Дессау-Рослау в минувшую субботу. Мероприятие было приурочено к 30-летию Дня германского единства. Памятник выполнен в полный рост.

Пушков прокомментировал внешний вид скульптуры в своем Telegram-канале. Он считает, что памятник больше напоминает какого-то мелкого немецкого бюрократа, а не Горбачева.

"Надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура", — написал сенатор.

Пушков добавил, что незнающие люди не смогут по внешнему виду понять, кому посвящен памятник. По словам политика, автору скульптуры удалось передать в своей работе лишь нерешительность.