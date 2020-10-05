Доктор Мясников назвал влияющий на течение COVID-19 фактор

Развитие коронавируса у пациентов зависит от врожденной предрасположенности и генетических особенностей. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале.

Мясников объяснил, что есть люди, которые наиболее уязвимы к вирусным заболеваниям, а есть те, кто не заражается даже СПИДом. По его мнению, летальные случаи у молодых пациентов происходят именно из-за подобных генных мутаций.

Коронавирусная инфекция продолжит свое распространение, несмотря на какие-либо попытки его остановить, подчеркнул Мясников. Он отметил, что для того, чтобы побороть данное заболевание, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его словам, COVID-19 в будущем выродится в обычное ОРЗ. Врач также заявил, что одного масочного режима недостаточно, необходимо разработать и другие меры по борьбе с инфекцией.