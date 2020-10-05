Трамп сравнил COVID-19 c "интересным путешествием"

После получения положительного результата теста на коронавирус президент США Дональд Трамп узнал много нового о COVID-19. Об этом американский лидер заявил в видео на своей странице в Twitter.

Трамп признался, что окунулся в "интересное путешествие" и получил новые знания о коронавирусе. Он не уточнил, о чем именно идет речь. По словам главы Белого дома, он расскажет об этом позднее.

"Это очень интересное путешествие. Я многое узнал о COVID. Я по-настоящему пошел в школу и узнал это. Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом", — сказал Трамп на видео.

Трамп был доставлен в больницу в минувшую пятницу. Врачи диагностировали американскому лидеру коронавирусную инфекцию. По словам президента США, он чувствует себя нормально.