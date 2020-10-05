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3:27   5 Октября 2020
Политика

Пушков: демократы в США использовали болезнь Трампа в своих целях

Пушков: демократы в США использовали болезнь Трампа в своих целях

Американские демократы использовали болезнь президента США Дональда Трампа, чтобы усилить атаки на него. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Демократы, по словам политика, обвинили Трампа в халатном отношении к пандемии коронавируса. Такой вывод Пушков сделал после поста бывшего помощника Барака Обамы по нацбезопасности Майкла Макфола. Тот заявил, что причиной болезни Трампа является его "безответственная политика".

"Как и предсказывал, болезнь Трампа используется демократами для усиления атак на него за халатное отношение к COVID-19", — написал сенатор на своей странице в соцсети Twitter.

От нападок демократов, как отметил Пушков, Трампа могла бы спасти тяжелая форма болезни. В этом случае они бы звучали неэтично.

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Автор: Борис Нестеров
#пушков #трамп #демократы #коронавирус

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