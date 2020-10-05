3:27 5 Октября 2020Политика
Пушков: демократы в США использовали болезнь Трампа в своих целях
Американские демократы использовали болезнь президента США Дональда Трампа, чтобы усилить атаки на него. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Демократы, по словам политика, обвинили Трампа в халатном отношении к пандемии коронавируса. Такой вывод Пушков сделал после поста бывшего помощника Барака Обамы по нацбезопасности Майкла Макфола. Тот заявил, что причиной болезни Трампа является его "безответственная политика".
"Как и предсказывал, болезнь Трампа используется демократами для усиления атак на него за халатное отношение к COVID-19", — написал сенатор на своей странице в соцсети Twitter.
От нападок демократов, как отметил Пушков, Трампа могла бы спасти тяжелая форма болезни. В этом случае они бы звучали неэтично.