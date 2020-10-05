3:12 5 Октября 2020Политика
Грузия готова стать площадкой для заседания Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Тбилиси может принять на своей территории членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление сделала глава Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент добавила, что готова провести телефонные переговоры с главами Азербайджана и Армении. Таким образом она хочет подчеркнуть нейтралитет Грузии в карабахском противостоянии.
"С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии", — заявила Зурабишвили.
По словам грузинского президента, нестабильная обстановка в Азербайджане и Армении может плохо сказаться на экономике Грузии. Она считает, что участвующие в конфликте страны должны прекратить боевые действия.