Грузия готова стать площадкой для заседания Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Тбилиси может принять на своей территории членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление сделала глава Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент добавила, что готова провести телефонные переговоры с главами Азербайджана и Армении. Таким образом она хочет подчеркнуть нейтралитет Грузии в карабахском противостоянии.

"С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии", — заявила Зурабишвили.

По словам грузинского президента, нестабильная обстановка в Азербайджане и Армении может плохо сказаться на экономике Грузии. Она считает, что участвующие в конфликте страны должны прекратить боевые действия.