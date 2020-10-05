Власти Камчатки озвучили версии загрязнения воды у берегов полуострова

Правительство Камчатского края изучает три версии ухудшения экологической ситуации в акватории у берегов полуострова. Подробнее об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов во время общения с журналистами на брифинге.

Камчатские власти сейчас рассматривают версию о причастности к загрязнению воды человека. Предполагается, что кто-то мог вылить вещества с высоким уровнем токсичности. Конкретные названия ядов будут уточняться, если данный сценарий произошедшего начнет подтверждаться, передает ТАСС.

"Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями", — добавил Солодов.

Речь идет о поведении водорослей, выброшенных в результате шторма к берегам полуострова. Также специалисты выдвинули еще одно объяснение — возможно, загрязнение спровоцировано сейсмической активностью, связанной с вулканическим поведением.