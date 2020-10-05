Мадуро намерен привиться российской вакциной от коронавируса

Сын, а также старшая сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро хотят привиться российским препаратом от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил сам глава государства. Также он отметил, что готов испытать на себе вакцину из России.

Лидер Венесуэлы заявил, что как только начнется массовая вакцинация, он первым испытает на себе вакцину российского производства.

"Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично", — заявил он.

Также поставит вакцину "Спутник V" и старшая сестра Мария Тереса Мадуро, по словам главы государства. Он отметил, что российский препарат "станет спасением для человечества".