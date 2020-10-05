Опубликован список городов РФ с самым высоким заработком

Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован у жителей столицы России и северных городов. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости.

Специалисты включили в рейтинг 100 самых крупных по численности населения городов России. По данным агентства, за первое полугодие 2020 года, наивысший уровень зарплаты отмечен в Москве. С начала текущего года жители столицы РФ получали в среднем 103,1 тыс. рублей. Следующую строчку в списке занял Южно-Сахалинск. Там средний месячный доход составляет 97,4 тыс. рублей. Третье место закреплено за административным центром Ямало-Ненецкого АО — Салехардом (94,9 тыс. рублей).

В топ-5 также вошли Сургут и Ханты-Мансийск, чьи показатели равняются 77 тыс. рублей и 75,4 тыс. рублей соответственно. Населенным пунктом с самым низким уровнем зарплаты стал расположенный в Ростовской области город Шахты, где жители в среднем зарабатывают 28,5 тыс. рублей в месяц.