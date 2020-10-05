Трамп показался перед сторонниками, которые собрались возле больницы

Американский президент Дональд Трамп 4 октября помахал из окна автомобиля своим сторонникам, которые собрались у Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Соответствующие кадры показали несколько телеканалов США, передает ТАСС.

Глава США за несколько минут до этого в своем Twitter выложил видеообращение, в котором сказал, что уже в ближайшее время сможет лично увидеться с собравшимися возле медучреждения сторонниками.

"У них с собой флаги в поддержку Трампа, и они любят свою страну, так что <...> я вскоре устрою небольшой неожиданный визит", — отметил Трамп.

Он также заявил, что считает коронавирус "интересным опытом" и на собственным примере много о нем узнал.

"Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг, и я уяснил это, я теперь это понимаю", — уточнил президент США.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида американский президент проведет ближайшие несколько дней. Макинэни уточнила, что во время своего пребывания в центре Трамп продолжит работать.