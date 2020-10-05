Отец британского премьер-министра замечен за нарушением карантинных мер

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в очередной раз замечен во время нарушения карантинных мер, введенных в стране из-за COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на слова очевидцев.

СМИ передает, что прохожие видели 80-летнего Джонсона-старшего на территории греческого аэропорта в городе Афины. В этот момент на отце политика находилась защитная маска, однако ее эффективность оказалась нулевая, так как повязка была спущена на подбородок, из-за чего рот и нос мужчины остались открытыми.

Кроме того, один из очевидцев сообщил о нарушении Джонсоном рекомендованной социальной дистанции. По словам собеседника издания, он приближался к людям в столичной воздушной гавани.

Некоторое время назад отец Бориса Джонсона уже уличался в игнорировании карантинных мер. В октябре его заметили входящим в один из магазинов Лондона без медицинской маски, напоминает Sky News.