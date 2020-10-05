Горбачев поделился эмоциями от предпоказа спектакля о нем в Театре наций

Президент СССР Михаил Горбачев одним из первых увидел посвященный ему спектакль "Горбачев". Его постановкой занимался латвийский режиссер Алвис Херманис, передает ТАСС.

Постановка была представлена Театром наций. Премьера спектакля запланирована на 10, 11, 14, 16 и 17 октября. Михаил Горбачев стал одним из гостей предпремьерного показа, пишет агентство.

Президент СССР признался, что его автобиографию хотели позаимствовать многие театры и киноделы, включая американских. Но доверить такую ответственность он смог только актерам Евгению Миронову и Чулпан Хаматовой, которые являются его друзьями.

"Очень понравилось! Дело в том, что я доверил это только двум людям", — отметил политик.

Зрители увидят в постановке только две роли, которые принадлежат самому Горбачеву и его супруге Раисе. Их сыграют худрук театра, народный артист РФ Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова.