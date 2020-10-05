Пушков назвал неслучайным время обострения карабахского конфликта

Обострение конфликта между силами Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе неслучайно произошло в период правления Никола Пашиняна, отметил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале подчеркнул, что эскалация конфликта случилась на фоне явных попыток Еревана отдалиться от России к западным странам. Он назвал подобные действия осознанным расчетом армянских властей. Одной из причин Пушков отметил тенденцию правительства Пашиняна сомневаться в исторически сложившихся отношениях с Москвой.

"Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы", — резюмировал политик.

Сам президент Армении недавно заявил, что Ереван убежден в оказании поддержки со стороны российской стороны в случае необходимости. Он добавил, что происходящее сейчас в Карабахе "гораздо хуже", чем эскалация конфликта в 2016 году.