Наемники из Сирии получат ливийское гражданство вместо турецкого

Пребывание иностранных боевиков на территории североафриканской страны будет легализовано с помощью специального органа при "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Libyan Address Journal.

Формирование данного комитета, который раздает паспорта для боевиков из запрещенных в РФ группировок ИГ и "Аль-Каида", позволит террористам находиться на территории североафриканского государства с официального разрешения. Как передает Федеральное агентство новостей, наемники создали этот орган от имени ливийского министра Фатхи Башаги, без одобрения Палаты представителей и Президентского совета государства.

С помощью приобретенного гражданства боевики получат возможность попасть в силовые структуры Ливии, что может привести к опасности для мирного населения.

В феврале этого года террористов собирались "поощрить", выдав им турецкие паспорта, за то, что их тысячами отправляли на территорию североафриканского государства. Из-за завоеванного влияния в Ливии, наемники решили действовать другим методом.

После подобных мероприятий становится понятно, что радикалы в ПНС Ливии упрочили свои позиции. В связи с этим, Башага для них перестал являться даже формальным начальником. Экстремисты используют его имя, а он может не догадываться о происходящем.

Все это происходит на фоне, когда триполитанские бандформирования устраивают погромы в столице страны. Известно, что 5 октября в Таджуре, подконтрольной ПНС Ливии, формально входящие в состав "МВД" экстремисты сожгли дома членов батальона "ад-Даман", тоже пользующихся прикрытием от ведомства. Башага и в данной ситуации сохраняет молчание.