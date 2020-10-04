Познер призвал COVID-диссидентов перебраться в вольеры

Тележурналист Владимир Познер признался, что негативно относится к COVID-диссидентам. Он считает их источниками опасности, которые угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем портале он призвал их перебраться в вольеры.

Познер отметил, что старается соблюдать ограничительные меры. Он носит маску и перчатки там, где это необходимо. Тех, кто не делает этого, журналист рассматривает, как потенциальный источник болезни.

COVID-диссиденты, по словам Познера, напоминают ему фермера из анекдота, который не верил в существование жирафов.

"Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", —подчеркнул тележурналист.

Познер не против, чтобы таких людей наказывали. Он добавил, что дискутировать с кем-то на эту тему не собирается.