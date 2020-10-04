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23:10   4 Октября 2020
Происшествия

Московские врачи назвали число умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Московские врачи назвали число умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Число умерших пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве за минувшие сутки составило 27 человек. Всего в городе с момента начала пандемии зафиксировано 5370 летальных случаев, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Российские специалисты за все время с момента принятия мер по борьбе с распространением вируса провели более 47,6 млн тестов на наличие SARS-CoV-2. Из них чуть больше 1,215 млн оказались с положительным результатом. Победить заболевание удалось свыше 979 тыс. россиянам. За прошедшие 24 часа выявлено порядка десяти тысяч новых случаев инфицирования.

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Автор: Яна Либерман
#жертвы #коронавирус #оперштаб

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