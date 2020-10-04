Московские врачи назвали число умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Число умерших пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве за минувшие сутки составило 27 человек. Всего в городе с момента начала пандемии зафиксировано 5370 летальных случаев, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Российские специалисты за все время с момента принятия мер по борьбе с распространением вируса провели более 47,6 млн тестов на наличие SARS-CoV-2. Из них чуть больше 1,215 млн оказались с положительным результатом. Победить заболевание удалось свыше 979 тыс. россиянам. За прошедшие 24 часа выявлено порядка десяти тысяч новых случаев инфицирования.